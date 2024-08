La Soluzione ♚ Un ente per la protezione degli animali La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ENPA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ENPA

Curiosità su Un ente per la protezione degli animali: L'Ente nazionale per la protezione degli animali (in acronimo ENPA) è la più antica e una delle più grandi associazioni animaliste italiane. È un'associazione privata, formalmente una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, riconosciuta "Associazione di tutela ambientale" dal Ministero dell'Ambiente. Diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, i suoi scopi sono quelli di fornire tutela e protezione agli animali.

Altre Definizioni con enpa; ente; protezione; animali; Grande Ente animalista; Ente pubblico; Ente che sostiene gli sport marinareschi sigla; L ente che tutela i lavoratori infortunati; Fascia di legno a protezione del muro; La protezione dei minorenni; Sono uguali nella protezione; Gli animali e vegetali d una determinata zona; Uno studioso che osserva le abitudini degli animali; La scienza che si occupa di allevamenti di animali;