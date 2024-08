La Soluzione ♚ Elegante serata La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GALA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GALA

Curiosità su Elegante serata: Artista della musica dance, ha venduto oltre 6 milioni di dischi in tutto il mondo. Gala, all'anagrafe Gala Rizzatto (Milano, 6 settembre 1975), è una cantautrice, fotografa e produttrice discografica italiana. Il suo album di esordio Come into My Life (1998) include i singoli premiati con dischi di platino: Freed from Desire (che ha raggiunto la posizione n.

Altre Definizioni con gala; elegante; serata; Quella del nostro sistema solare è la Via Lattea; Arcipelago dell oceano Pacifico appartenente all Ecuador; Una speciale recita compiuta per un attore; Elegante vestito a coda di rondine; Un elegante distacco; L elegante volteggiare a destra e a sinistra del cavallo; La serata che ha inizio a spettacolo finito; Concludono la serata; La serata che inizia a spettacolo finito;