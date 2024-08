La Soluzione ♚ Così ottiene tutto chi scrocca La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GRATIS La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GRATIS

Curiosità su Cosi ottiene tutto chi scrocca: XIV dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, detto da Renzo Tramaglino mentre mostrava un pezzo di pane raccattato da terra dopo il saccheggio dei forni. Si trova riportata al cap. La locuzione è usata nel linguaggio familiare, quando si dà o si riceve qualche cosa senza che l'acquirente sia legato da alcuna obbligazione verso il donatore. La locuzione latina Gratis et amore Dei, tradotta letteralmente, significa per grazia e per amore di Dio.

