La Soluzione ♚ È compito dei corrieri La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TRASPORTARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TRASPORTARE

Curiosità su E compito dei corrieri: Una cinghia permette di portarla su una spalla a tracolla. Consiste in una borsa di tela di forma rettangolare, con un lembo della faccia superiore che ricopre parzialmente la faccia anteriore per permetterne la chiusura. Il tascapane è una sacca dotata di tracolla utilizzata dai soldati per tenere e trasportare il pane.

Altre Definizioni con trasportare; compito; corrieri; Trasferire merci; Un compito che si affida a tappezzieri e mobilieri; Non è all altezza del compito affidatogli; Il compito della chiromante; Ne recapitano molti i corrieri; Uccelletti delle zone costiere simili ai corrieri; Li effettuano i corrieri;