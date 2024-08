La Soluzione ♚ Attenti e ben desti La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SVEGLI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SVEGLI

Curiosità su Attenti e ben desti: La sveglia è un apparecchio sonoro, generalmente incorporato in un orologio, il cui scopo è quello di svegliare le persone o fare da promemoria; esistono anche le radiosveglie, combinate con una radio, in cui a fare da sveglia è il suono dei programmi radiofonici. Oltre ad avere una normale suoneria, certe sveglie sono in grado di emanare segnali luminosi o impulsi vibranti (come nel caso di telefoni cellulari).

Altre Definizioni con svegli; attenti; desti; Suona quando è ora di alzarsi; Può essere dei sensi o seguire una dormita; Quelli muscolari comprendono esercizi appena alzati; Bisogna sempre stare attenti nel maneggiarle; Stanno attenti a dove mettono i piedi; Rendono attraenti gli attenti;