La Soluzione ♚ Un aculeo delle piante La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SPINA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SPINA

Curiosità su Un aculeo delle piante: Una spina elettrica è un connettore elettrico progettato per essere inserito in un dispositivo detto presa elettrica. Per motivi di sicurezza, il lato costantemente sotto tensione è sempre la presa (o "femmina") mentre è la spina (o "maschio") a poter essere innestata nella presa all'occorrenza. In questo modo il lato perennemente in tensione non rimane esposto al possibile contatto diretto.

Altre Definizioni con spina; aculeo; piante; Il nome della Bella addormentata nel bosco dei fratelli Grimm; Il midollo nella colonna vertebrale; Il quartiere romano con la Torre Brunori; Pungiglione Aculeo; Piante da pergolati; Danno vita a nuove piante; Piante da siepe con le spine;