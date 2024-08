La Soluzione ♚ Il Wolfe corpulento investigatore dei gialli La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NERO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente NERO

Curiosità su Il wolfe corpulento investigatore dei gialli: Il nero è un colore con luminosità teoricamente nulla, senza tinta (per cui è detto "colore acromatico") e neutro, in quanto non creabile dal nulla. Più precisamente è dato dalla sintesi sottrattiva di tutti i colori dello spettro visibile (o di tre colori primari, ad esempio rosso, verde e blu oppure ciano, magenta e giallo).

Altre Definizioni con nero; wolfe; corpulento; investigatore; gialli; Dispensa militare; Quello d Avola è un vino siciliano; Può esserlo una carica importante; Stout: creò l investigatore Nero Wolfe; Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe; Il Francesco attore nelle serie Boris e Nero Wolfe; Aitante e corpulento; L animale più corpulento; Il bonario e corpulento amico inseparabile di Asterix; L Hercule celebre investigatore; Non manca all investigatore; Pianta con i fiori gialli da cui si ricava un essenza; Il Wallace scrittore di gialli e giornalista britannico; Il Perry di noti telefilm gialli;