La Soluzione ♚ I vagoni merci La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARRI

Curiosità su I vagoni merci: Si trattava di gare spesso molto pericolose per l'incolumità degli aurighi e dei cavalli che potevano subire gravi infortuni a causa di collisioni e incidenti e, talvolta, morire. La corsa dei carri (in greco: µatdµa, "harmatodromia"; in latino: ludi circenses) fu una delle competizioni più popolari e diffuse nella Grecia antica, nel mondo romano e successivamente nell'Impero bizantino, seppur per breve periodo.

