La Soluzione ♚ Unità della flotta militare con bombe di profondità La soluzione di 18 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CACCIASOMMERGIBILI

Curiosità su Unita della flotta militare con bombe di profondita: Questa tipologia di nave comparve nel periodo della prima guerra mondiale e si sviluppò nel corso della seconda. US Navy Nella US Navy i primi cacciasommergibili furono progettati specificamente per la lotta ai sommergibili tedeschi durante la prima guerra mondiale e ai sommergibili giapponesi e tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Cacciasommergibile è un piccolo e veloce vascello, progettato e destinato alla lotta antisommergibile.

Altre Definizioni con cacciasommergibili; unità; flotta; militare; bombe; profondità; Lavora su un unità periferica del computer; Una unità d energia in fisica atomica; line = non collegato all unità centrale; Comanda la flotta in breve; Fu teatro di una vittoria di Temistocle sulla flotta di Serse; Erano le più piccole unità della nostra flotta; Opera militare di difesa; Dispensa militare; Banda militare; Unità che indica la potenza di certe bombe; Per le bombe atomiche; È un esperto di bombe; Grande profondità; Smisurata profondità; Si usa per misurare la profondità dei mari;