La Soluzione ♚ Una donna con due fedi La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BIGAMA

Curiosità su Una donna con due fedi: Consentita in diversi Paesi del mondo, in Italia costituisce un delitto contro la famiglia, previsto dall'art. La bigamia è la condizione di chi, essendo legalmente coniugato, contrae un ulteriore matrimonio, o di chi, non coniugato, contrae matrimonio con persona già coniugata. 556 del codice penale.

