La Soluzione ♚ Una città e porto del Kenia La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MOMBASA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MOMBASA

Curiosità su Una citta e porto del kenia: Si trova su un'isola separata dal continente solo da due piccoli fiumi. Mombasa è la seconda città più grande del Kenya ed è capoluogo dell'omonima contea. Il nome arabo originale della città è Manbasa; in kiswahili si chiama Kisiwa Cha Mvita (abbreviato in Mvita), che significa "isola di guerra", a ricordare le numerose contese per il controllo della città. Ha un importante porto e un aeroporto internazionale, ed è un luogo di passaggio quasi obbligato per il turismo nelle zone costiere del Paese.

Altre Definizioni con mombasa; città; porto; kenia; Importante città del Kenya; La maggiore città dell Istria; La città danese che ci ricorda Amleto; La più grande e importante città della Louisiana; Porto sul Canale di Suez; es Salaam: è il primo porto della Tanzania; Il Comune della Sardegna con Porto Rotondo; Un popolo del Kenia; Gli alti pastori nomadi del Kenia; Gli alti nomadi del Kenia;