La Soluzione ♚ Una città del Belgio La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MONS

Curiosità su Una citta del belgio: Infrastrutture e trasporti Strade La città è un importante crocevia di assi autostradali come la E19 (Amsterdam-Anversa-Bruxelles-Parigi) e la E42 (Lilla-Charleroi-Liegi-Francoforte sul Meno). Mons è situata a circa 70 km a sud-ovest della capitale Bruxelles, 240 km a nord-est di Parigi e 75 km ad est di Lilla. Mons (in vallone Mont, in piccardo Mon, in olandese Bergen) è un comune belga di 92 008 abitanti, capoluogo della provincia vallona dell'Hainaut.

