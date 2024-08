La Soluzione ♚ Tratto di mare fra Capo Horn e l Antartide La soluzione di 13 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CANALE DI DRAKE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CANALEDIDRAKE

Curiosità su Tratto di mare fra capo horn e l antartide: Il canale di Drake (anche noto come passaggio di o stretto di Drake; in spagnolo: Mar de Hoces, Pasaje de Drake o Paso Drake) è il tratto di mare che separa capo Horn, l'estremità più meridionale dell'America Meridionale, dalle isole Shetland Meridionali, in Antartide. Storia Il canale di Drake è stato chiamato così in onore di Francis Drake, la cui ultima nave, dopo aver passato lo stretto di Magellano, nel settembre 1578 fu spinta ancora più a sud, a dimostrazione dell'esistenza di un collegamento tra l'Atlantico e il Pacifico.

