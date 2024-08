La Soluzione ♚ Trasportati a rimorchio La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TRAINATI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TRAINATI

Curiosità su Trasportati a rimorchio: In numerose versioni, tra cui quella colorizzata, il film è conosciuto con il titolo: Buone vacanze. Anche se, per la verità, il titolo originale è una sorta di slang americano, traducibile come "un buco nell'acqua". Trainati in un buco o Precipitati in un buco (Towed in a Hole) è un cortometraggio del 1932 diretto da George Marshall e interpretato da Stanlio e Ollio.

