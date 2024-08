La Soluzione ♚ Lo studia il generale La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PIANO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PIANO

Curiosità su Lo studia il generale: Edilizia Piano – in architettura, livello di un edificio Piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria Piano di calpestio Geografia Comuni Piano – comune francese della Corsica settentrionale Piano di Sorrento – comune italiano della città metropolitana di Napoli Frazioni Piano – frazione di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo Piano – frazione di Costa Volpino in provincia di Bergamo Piano – frazione di Vallarsa in provincia di Trento Piano – frazione di Montoro in provincia di Avellino Piano Porlezza – frazione di Carlazzo in provincia di Como Piano – frazione di Commezzadura in provincia di Trento Piano – frazione di Gaverina Terme in provincia di Bergamo Laghi Piano – lago della provincia di Como Isole Piano (Ravnik) – isolotto nell'arcipelago di Lissa (Croazia).

Altre Definizioni con piano; studia; generale; Chi ci abita non fa uso dell ascensore; Strumento da concerto; Un progetto regolatore; Studia la costruzione della frase; Studia gli aspetti organizzativi delle aziende; Parte della medicina che studia i morbi; La biblica eroina che uccise il generale Sisara; Uccise il generale Sisara; Il generale romano che sconfisse Arminio;