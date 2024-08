La Soluzione ♚ È stato in guerra contro l Iraq La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : IRAN La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente IRAN

Curiosità su E stato in guerra contro l iraq: I più grandi gruppi etnici in Iran sono persiani (ca. L'Iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente Repubblica Islamica dell'Iran (in persiano: , Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) è uno Stato dell'Asia situato all'estremità orientale del Medio Oriente. Con capitale Teheran, ha una popolazione di quasi 85 milioni di abitanti al 2021.

