La Soluzione ♚ Romanzone popolare La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FEUILLETON

Curiosità su Romanzone popolare: È noto anche col termine francese feuilleton. Il romanzo d'appendice si affermò a partire dal XIX secolo nella stampa popolare in Francia e in Inghilterra. Si trattava di un romanzo che usciva su un quotidiano o una rivista, a episodi di poche pagine pubblicati in genere la domenica. Il romanzo d'appendice è un genere di romanzo che si è diffuso nei primi decenni dell'Ottocento.

