La Soluzione ♚ Il rinnovo di un incarico La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RICONFERMA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RICONFERMA

Curiosità su Il rinnovo di un incarico: Tale edizione, che nacque ufficialmente il giorno 11 maggio 2001, è la nona per numero di voci (dopo la Wikipedia in spagnolo e prima di quella in arabo egiziano), con 1 876 212 voci al 7 agosto 2024. Wikipedia in italiano è l'edizione in lingua italiana dell'enciclopedia online Wikipedia. L'edizione italiana non è una traduzione di un'altra versione linguistica: la maggior parte delle voci, infatti, è stata appositamente scritta da utenti italofoni, sebbene varie voci siano state iniziate o ampliate traducendo quelle esistenti in altre lingue.

Altre Definizioni con riconferma; rinnovo; incarico; Se la augura ogni allenatore; Rinnovo da cellulari; Un rinnovo da cellulari; Il rinnovo d una videata; Incarico che viene affidato; Non ha accettato l incarico; Un incarico provvisorio;