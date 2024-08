La Soluzione ♚ Un recipiente per attingere acqua La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SECCHIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SECCHIO

Curiosità su Un recipiente per attingere acqua: I secchi sono stati usati fin dall'antichità, soprattutto per trasportare acqua da una sorgente o da un pozzo verso recipienti permanenti come i barili. Un secchio è un contenitore cilindrico o, più frequentemente, a forma di cono tronco con un'apertura in alto e un fondo piatto, di solito attaccato a un manico semicircolare.

Altre Definizioni con secchio; recipiente; attingere; acqua; Se è bucato fa acqua; Lo scolaro che passa molto tempo sui libri; Ci si strizza dentro lo straccio; Il recipiente che si dà oltre al sacco; Recipiente per bevute modeste; Un recipiente a pressione; Serve per attingere acqua; Attingere estro; Impianto per attingere acqua; Una capanna costruita sull acqua; Chimicamente privi d acqua; La vaschetta d acqua per gli uccellini in gabbia;