La Soluzione ♚ Il Quaid popolare attore La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DENNIS

Curiosità su Il quaid popolare attore: In più di quarant'anni di carriera ha partecipato a numerose pellicole di successo tra le quali Lo squalo 3 (1983), Un sogno, una vittoria (2002) The Day After Tomorrow (2004), In Good Company (2004) e Prospettive di un delitto (2008). Dennis William Quaid (Houston, 9 aprile 1954) è un attore e musicista statunitense. Tra gli attori più apprezzati del cinema statunitense, Quaid è stato citato dall'autorevole quotidiano The Guardian come uno dei migliori interpreti a non aver mai ricevuto una nomination ai Premi Oscar.

