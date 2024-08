La Soluzione ♚ Prende parte al défilé La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INDOSSATRICE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente INDOSSATRICE

Curiosità su Prende parte al defile: Un modello (modella al femminile; detto anche indossatore o indossatrice o, con un francesismo, mannequin, "manichino") è una persona che sfila in specifiche occasioni per mostrare al pubblico abiti e accessori di moda; nel campo della fotografia è in uso anche il termine fotomodello o fotomodella. La professione di modella/o deve la sua formazione a Charles Frederick Worth, il quale, oltre essere il primo stilista a ideare abiti lavorando su persone fisiche, negli anni '60 del XIX secolo rivoluzionò l'industria della moda presentando una collezione su donne vere.

Altre Definizioni con indossatrice; prende; parte; défilé; Modella che ha il compito di presentare i vestiti nelle sfilate; La prende brutta una faccenda che va male; Quando prende fuoco diviene un rogo; Lo dice chi prende atto; La Valle di gran parte del Norditalia; La parte occidentale della capitale ungherese; È parte di una figura geometrica; Si ammirano nel corso dei défilé dei grandi stilisti; Il nostro défilé; Si può chiamare anche défilé;