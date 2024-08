La Soluzione ♚ Piccolo e stretto ripiano fissato alla parete La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MENSOLINA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MENSOLINA

Curiosità su Piccolo e stretto ripiano fissato alla parete: Ortona (fino al 1938 conosciuta anche come Ortona a Mare, Urtónë in abruzzese) è un comune italiano di 22 067 abitanti della provincia di Chieti in Abruzzo. La storia antichissima della città risale al popolo dei Frentani, che usava lo scalo commerciale come principale fonte economica del territorio.

Altre Definizioni con mensolina; piccolo; stretto; ripiano; fissato; parete; Piccolo carnivoro: i Cinesi lo chiamano volpe di fuoco; È come lo struzzo ma un po più piccolo; Piccolo rospo che è presente in Corsica e Sardegna; Lo stretto tra Egeo e Mar di Marmara; Inizia passato lo Stretto di Gibilterra; Ha un letto molto stretto; Il ripiano dello scalino; Un ripiano della torta; Ripiano su una parete rocciosa; Il traguardo fissato; Un ladro alto e fissato; di vitello un arrosto fissato con lo spago; Trofeo d armi appeso alla parete; Si mette alla parete; Costa parete a picco;