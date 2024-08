La Soluzione ♚ Piante da pergolati La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GLICINE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GLICINE

Curiosità su Piante da pergolati: è un genere di piante rampicanti della famiglia delle Fabacee (o Leguminose), note col nome comune di glicine. Wisteria Nutt. Il nome del genere è stato attribuito in onore di Gaspare Wistar (1761-1818), studioso di anatomia di Filadelfia. Descrizione Le Wisteria crescono avvolgendosi attorno a qualunque supporto sia in senso orario (come W.

Altre Definizioni con glicine; piante; pergolati; Produce fiori a grappoli di color azzurro; Produce fiori azzurri a grappoli; Arbusto rampicante; Danno vita a nuove piante; Piante da siepe con le spine; Piante spinose da siepe; Si arrampica sui pergolati; Coprono fabbricati come box auto e pergolati;