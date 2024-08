La Soluzione ♚ Un pellame per guanti La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SCAMOSCIATO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SCAMOSCIATO

Curiosità su Un pellame per guanti: La pelle scamosciata è un tipo di pellame con una finitura di pelo, comunemente usata per giacche, scarpe, borse e altri oggetti. La pelle scamosciata è realizzata dalla parte inferiore della pelle animale, che è più morbida e flessibile rispetto allo strato esterno, sebbene non durevole. Nonostante il nome, le pelli scamosciate sono solitamente di origine bovina, ovina o caprina.

