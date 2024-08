La Soluzione ♚ Molto grandi considerevoli La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INGENTI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente INGENTI

Curiosità su Molto grandi considerevoli: Il Cartello di Cali (in spagnolo: Cartel de Cali) fu un cartello dedito al traffico di stupefacenti del sud della Colombia, intorno alla città di Cali. Nel periodo della sua attività, tra gli anni 1977 e 1998, ha avuto una grande influenza in ambiente politico iniettando ingenti quantità di denaro soprattutto nel partito liberale e, in misura minore, nel partito conservatore.

Altre Definizioni con ingenti; molto; grandi; considerevoli; Consistenti; Rilevanti consistenti; Un ventre molto sporgente; Una lega preziosa contenente molto rame; È molto parlato a Mumbai e a Nuova Delhi; L Adriano tra i grandi tennisti; Richiedono grandi furgoni; Grandi navi che trasportano liquidi infiammabili;