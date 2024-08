La Soluzione ♚ Mirò marchio di moda La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ELENA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ELENA

Curiosità su Miro marchio di moda: Elena (pronunciato Èlena) è un nome proprio di persona italiano femminile. Varianti Femminili: Elenia Ipocoristici: Ele, Lena Composti: Marilena Maschili: Eleno, Elenio Varianti in altre lingue Di seguito si trova una lista delle varianti del nome in altre lingue; a queste vanno aggiunte Ilona, Ilena, Ileana e Ilenia, la cui correlazione ad Elena non è certissima: Forme ipocoristiche e alterate Oltre a Lena e Alena, due ipocoristici diffusi in diverse lingue, il nome conta anche le seguenti forme tronche o alterate: Origine e diffusione Proviene dall'antico nome greco (Hélene), la cui origine non è certissima: generalmente viene ricondotto ad una gamma di termini correlati fra loro, come (helene, "torcia", "fiaccola"), helenos ("luminoso", "brillante") o héle ("splendore", "fulgore solare"), ma non si esclude una possibile derivazione da se (selene, "luna"), termine da cui deriva il nome Selene.

