La Soluzione ♚ La località dei Grigioni in cui si tiene il Forum economico mondiale La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DAVOS

Curiosità su La localita dei grigioni in cui si tiene il forum economico mondiale: Davos ( o , toponimo tedesco; in romancio Tavau , in italiano Tavate, desueto) è un comune svizzero di 10 832 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Prettigovia/Davos; ha il titolo di città. La località è rinomata per gli sport invernali e ospita l'annuale Forum economico mondiale. Geografia fisica La città di Davos sorge lungo il fiume Landwasser, a valle del passo Wolfgang; è il comune più esteso del cantone e il secondo per estensione di tutta la Svizzera.

Altre Definizioni con davos; località; grigioni; tiene; forum; economico; mondiale; La località svizzera del Forum economico mondiale; Nota località turistica dei Grigioni; Rinomato centro svizzero di sport invernali; Località della Sicilia rinomata per i pomodorini; La località presso Siena patria di Pio II; Due località della Riviera ligure; La sigla dei Grigioni; Agli estremi dei Grigioni; Si parla anche nei Grigioni; Il motore che non lo tiene si spegne; Tiene la lenza all altezza voluta; Tiene meno caldo della lana; Il nome adottato nei forum; Un argomento da forum; Il modello più economico di un prodotto in commercio; La tendenza generale detto con un termine economico; Sperpero economico; Film di Spielberg sulla seconda guerra mondiale; Ospita circa l 11% della popolazione mondiale; Cafe catena mondiale di bar a tema ing;