La Soluzione ♚ Isolotto francese famoso per le ampie maree La soluzione di 16 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MONT SAINT-MICHEL

Curiosità su Isolotto francese famoso per le ampie maree: Attualmente costituisce il centro naturale del comune di Le Mont-Saint-Michel (dipartimento della Manica, regione amministrativa della Normandia); un trattino permette di differenziare tra il comune e l'isolotto: secondo la nomenclatura ufficiale dell'INSEE l'unità amministrativa si chiama (Le) Mont-Saint-Michel, mentre l'isolotto è chiamato Mont Saint-Michel. Il Mont Saint-Michel (in bretone Menez Mikael ar Mor) è un isolotto tidale situato presso la costa settentrionale della Francia, dove sfocia il fiume Couesnon, sul quale venne o era Mons Sancti Michaelis in periculo maris (in latino) o Mont Saint-Michel au péril de la mer (in francese).

