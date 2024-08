La Soluzione ♚ Industre cittadina in provincia di Varese La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BUSTO ARSIZIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BUSTOARSIZIO

Curiosità su Industre cittadina in provincia di varese: Busto Arsizio (, Büsti Gràndi in dialetto bustocco) è un comune italiano di 83 636 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Abitata in epoca romana, era conosciuta in età medievale per la concia delle pelli. La città è un polo industriale e commerciale di grande importanza situato in un contesto densamente urbanizzato.

