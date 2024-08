La Soluzione ♚ Un grido disperato La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : URLO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente URLO

Curiosità su Un grido disperato: L'urlo (Skrik) è il nome assegnato a una serie di famosi dipinti del pittore norvegese Edvard Munch. È infatti lo stesso Munch a indicarci, in una pagina di diario, le circostanze che hanno portato alla genesi de L'urlo: Munch avrebbe poi rielaborato questo ricordo rendendolo un poema e segnandolo sulla cornice della versione del 1895: In ogni caso, Munch tentò di trasporre questo tramonto «rosso sangue» in una tela in grado di restituire quella visione di «sangue coagulato» che egli stesso provò in quella sera d'estate. Storia Lo spunto del quadro è prettamente autobiografico.

Altre Definizioni con urlo; grido; disperato; Dà il titolo a un capolavoro di Munch; Se disumano agghiaccia; Un acuto agghiacciante; Grido di dolore; Un grido delle baccanti; Un grido da tifosi; Il disperato li invoca tutti; Così si sente il disperato; La può compiere il disperato;