La Soluzione ♚ Il grande matematico e astronomo svizzero del 700 La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : EULERO

Curiosità su Il grande matematico e astronomo svizzero del 700: È noto per essere tra i più prolifici di tutti i tempi e ha fornito contributi storicamente cruciali in svariate aree: analisi infinitesimale, funzioni speciali, meccanica razionale, meccanica celeste, teoria dei numeri, teoria dei grafi. È considerato il più importante matematico del Settecento, e uno dei massimi della storia. Leonhard Euler (AFI: ['lenhat 'l] ), in italiano noto come Eulero (AFI: [eu'lro]) (Basilea, 15 aprile 1707 – San Pietroburgo, 18 settembre 1783) è stato un matematico, fisico e astronomo svizzero.

