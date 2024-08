La Soluzione ♚ Gli indigeni delle Ande sono soliti masticarne le foglie La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : COCA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente COCA

Curiosità su Gli indigeni delle ande sono soliti masticarne le foglie: Con lo stesso nome viene spesso indicata anche la casa produttrice della bevanda, The Coca-Cola Company. La Coca-Cola (in inglese anche nota come Coke) è una bibita industriale analcolica statunitense. Storia La Coca-Cola fu inventata dal farmacista statunitense John Stith Pemberton l'8 maggio 1886 ad Atlanta, Georgia, inizialmente come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza.

Altre Definizioni con coca; indigeni; ande; sono; soliti; masticarne; foglie; La bibita zuccherata più venduta al mondo; Pizzo della val Seriana; Stupefacente ottenuto dalle foglie di una pianta; Indigeni originari; Nativi indigeni; Gli indigeni australiani; Il grosso avvoltoio delle Ande; Roditore delle Ande dalla preziosa pelliccia; L avvoltoio delle Ande; Sono simili ai rigatoni ma più piccoli e con rigature a spirale; Sono colleghi in una società segreta; Lo sono le popolazioni iraniche di Turchia e Iraq; Avere per usanza esser soliti; Albero i cui fiori precedono le foglie; Quello bianco colpisce le foglie delle rose; Attrezzo per raccogliere le foglie morte;