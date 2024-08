La Soluzione ♚ Un Francesco tra i grandi campioni del pedale La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MOSER La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MOSER

Curiosità su Un francesco tra i grandi campioni del pedale: Professionista dal 1973 al 1988, è stato soprannominato Lo Sceriffo per la capacità di gestire il gruppo durante la corsa; in carriera ha vinto un Giro d'Italia e diverse classiche, tra cui tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gand-Wevelgem e una Milano-Sanremo, oltre ad un campionato del mondo su strada ed uno su pista nell'inseguimento individuale. Francesco Moser (Palù di Giovo, 19 giugno 1951) è un ex ciclista su strada e pistard italiano.

Altre Definizioni con moser; francesco; grandi; campioni; pedale; Il Francesco che fu rivale di Saronni; Un Francesco fra i grandi del pedale; Francesco fra i grandi del pedale; Le amava san Francesco; La Nazione patria di papa Francesco; Il Francesco che cantava con i Timoria; Molto grandi considerevoli; L Adriano tra i grandi tennisti; Richiedono grandi furgoni; Al collo dei campioni olimpici; Il Marc fra i campioni della MotoGp; L lvan tra i campioni del tennis; Uno sportivo del pedale;