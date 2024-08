La Soluzione ♚ La dinastia che conquistò la Persia e l Iraq La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SELGIUCHIDI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SELGIUCHIDI

Curiosità su La dinastia che conquisto la persia e l iraq: I Selgiùchidi (oppure Turchi Selgiuchidi, in turco Selçuklular; in persiano , Saljuqiyan; in arabo , Saljuq oppure , al-Salajiqa) furono una dinastia turca il cui ramo principale elesse la sua residenza in Persia (Isfahan). Di fede musulmana sunnita, i Selgiuchidi governarono parte dell'Asia centrale, del Vicino e del Medio Oriente dall'XI al XIV secolo.

