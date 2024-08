La Soluzione ♚ Si dice di giro che fa allungare il cammino La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VIZIOSO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VIZIOSO

Curiosità su Si dice di giro che fa allungare il cammino: Cinema Circolo vizioso (Crossplot) – film del 1969 diretto da Alvin Rakoff Circolo vizioso (Ein Tödliches Verhältnis) – film del 1998 diretto da Michael Bartlett Filosofia Circolo virtuoso e circolo vizioso – una combinazione stabile di due o più condizioni positive o negative Circolo vizioso – un ragionamento logico fallace in cui le premesse derivano dalle conseguenze Letteratura Circolo vizioso (Runaround) – racconto di Isaac Asimov del 1942 Circolo vizioso (More Than You Know) – romanzo di Helen R.

Altre Definizioni con vizioso; dice; giro; allungare; cammino; Ha riprovevoli abitudini; Si dice di capelli neri lucenti; Si dice di una stanza quando è tutta sottosopra; Chi lo dice in tutti non sa più come dirlo; L ambita maglia del Giro d Italia; Un giro per spese; Va in giro con il lenzuolo; Allungare il vino; Può allungare i capelli; Fa allungare il passo; Il cammino burocratico; Il cammino di Cesare; Mettersi in cammino;