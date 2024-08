La Soluzione ♚ Il costume per il ballo in maschera La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARNEVALESCO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CARNEVALESCO

Curiosità su Il costume per il ballo in maschera: Il Carnevale è una festa mobile e un periodo dell'anno cattolico/cristiano che precede il tempo liturgico della Quaresima e prevede celebrazioni pubbliche a febbraio o all'inizio di marzo, includendo eventi come parate, giochi di strada e altri intrattenimenti, che combinano alcuni elementi di un circo.

Altre Definizioni con carnevalesco; costume; ballo; maschera; Un guardiano in costume; Lo è il costume inesistente; Attinente al buon costume; Tip : è un ballo; Con rock è un ballo; Un divertente ballo cubano; Lo indossa la maschera; Caratteristica maschera milanese; Maschera popolare romana di un prepotente;