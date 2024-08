La Soluzione ♚ Ciuffo di penne La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CRESTA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CRESTA

Curiosità su Ciuffo di penne: Geografia Svizzera Cresta – frazione di Avers, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni) Cresta – frazione di Ferrera, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni) Persone Luigi Cresta – calciatore italiano Primo Cresta – partigiano italiano Sommità o escrescenza Anatomia umana Cresta – escrescenza solitamente ossea di forma stretta e lunga (esempio: cresta tibiale) Cresta alveolare – una delle due creste della mascella Cresta uretrale – ripiegamento della parete dell'uretra Cresta – acconciatura o taglio di capelli con un ciuffo rialzato Zoologia Cresta – escrescenza carnosa sulla testa degli uccelli galliformi e di altri uccelli; il termine può essere utilizzato estensivamente anche per indicare il ciuffo di piume sulla testa di alcuni uccelli o le protuberanze sul dorso o sulla testa di rettili e di pesci Geomorfologia Cresta – linea sulla sommità di un rilievo montuoso che separa due versanti intersecati a tetto (esempio: Cresta di Brouillard) Cresta lunare – cresta di un monte lunare Copricapi Cresta – ornamento di piume sull'elmo di antichi guerrieri Cresta – cuffietta in tela delle cameriere in alcuni ambienti di lusso Altro Vauxhall Cresta – autovettura prodotta dalla Vauxhall Pagine correlate Cresti . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «cresta».

