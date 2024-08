La Soluzione ♚ La città di Temistocle La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ATENE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ATENE

Curiosità su La citta di temistocle: Ha una superficie di 39km², ma l'area urbana intesa come Grande Atene ha un'estensione di 361 km² ed una popolazione di 2 611 713 abitanti, ed è così la nona conurbazione più grande dell'Unione europea, e la quinta capitale più popolosa dell'Unione. Atene (AFI: /a'tne/; in greco a, Athina; in greco antico: a, Athnai) è un comune greco di 655 780 abitanti, capitale della Repubblica Ellenica, capoluogo dell'unità periferica di Atene Centrale e della periferia dell'Attica.

Altre Definizioni con atene; città; temistocle; Servono se nevica; È obbligatorio montarle sulle ruote quando nevica; Istituto d istruzione superiore fondato da Adriano; Una città del Belgio; Una città e porto del Kenia; La maggiore città dell Istria; Il re persiano che accolse Temistocle l eroe di Salamina alla sua corte; Re persiano che ospitò Temistocle; Fu teatro di una vittoria di Temistocle sulla flotta di Serse;