La Soluzione ♚ Boa per l ancoraggio La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GAVITELLO

Curiosità su Boa per l ancoraggio: ) o rotte navale da seguire in particolari zone (entrate di porti, ecc. Le prime sono destinate a segnalare zone pericolose per la navigazione (scogliere, secche, ecc. Una boa è un oggetto galleggiante, di solito ancorato in un determinato punto per evitare la deriva da moto ondoso, che viene utilizzato tipicamente allo scopo di segnalazione o ormeggio.

