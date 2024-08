La Soluzione ♚ Il bastone del pescatore La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CANNA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CANNA

Curiosità su Il bastone del pescatore: Botanica Canna – genere di piante della famiglia delle Cannaceae Canna – nome con cui si indica una parte del fusto di alcune piante, o per estensione l'intera pianta: Canna comune (Arundo donax) Canna di palude (Phragmites australis) Canna da zucchero (Saccharum officinarum) Canna di bambù (Bambuseae) Geografia Canna – comune in provincia di Cosenza Canna – isola della Scozia appartenente alle Ebridi Interne Onomastica Canna – cognome italiano Persone Achille Canna – ex cestista italiano Carlo Canna – rugbista a 15 italiano Giovanni Canna – filologo classico, umanista e poeta italiano Rinaldo Canna – politico italiano Wanda Canna – partigiana e antifascista italiana Tecnologia e scienze Canna fumaria – in scienza delle costruzioni, elemento costruttivo Canna metrica – asta graduata per misura Canna – antica unità di misura di valore compreso tra 2 e 3 metri Canna – parte superiore del telaio di una bicicletta o di una motocicletta Altro Canna da pesca – utensile utilizzato per la pesca Canna – in balistica, parte di un'arma da fuoco Canna – in musica, parte dell'organo Canna – sigaretta contenente marijuana o hashish Pagine correlate Cannula Canne (disambigua) Kanna . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «canna».

Altre Definizioni con canna; bastone; pescatore; Antonino fra gli chef in tivù; L Antonino fra gli chef in tivù; Può essere da zucchero; Lo crea un bastone fra le ruote; Il lungo bastone per bacchiare le noci; Un colpo di bastone; È utile al pescatore; Il pescatore la getta per attirare le prede; Le aggiusta il pescatore;