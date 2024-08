La Soluzione ♚ Azienda giapponese di elettronica La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SHARP La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SHARP

Curiosità su Azienda giapponese di elettronica: Astronomia 5426 Sharp – asteroide della fascia principale Cratere Sharp – cratere lunare Informatica Il termine compare in numerosi linguaggi di programmazione, come: A Sharp C Sharp F Sharp J Sharp S Sharp Persone Abraham Sharp – matematico e astronomo inglese Alex Sharp – attore statunitense Anthony Sharp – attore britannico Bartholomew Sharp – pirata inglese Billy Sharp – calciatore inglese David Sharp – medico ed entomologo britannico Derrick Sharp – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato israeliano Don Sharp – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico Elliott Sharp – compositore e polistrumentista statunitense Doug Sharp – bobbista statunitense Gene Sharp – filosofo e intellettuale statunitense Graeme Sharp – ex calciatore scozzese Graham Sharp – pattinatore britannico Granville Sharp – attivista inglese Hap Sharp – pilota di Formula 1 statunitense Ian Sharp – regista britannico John Sharp – attore e conduttore televisivo britannico Jonah Sharp – compositore e disc jockey britannico K. Sharp o SHARP può avere differenti significati, tra cui in inglese "diesis".

