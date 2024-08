La Soluzione ♚ Asta usata in operazioni di livellamento La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BIFFA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BIFFA

Curiosità su Asta usata in operazioni di livellamento: È quotata presso la Borsa di Londra nell'indice FTSE 250. Biffa plc è un'azienda britannica attiva nel settore della gestione dei rifiuti. Storia Fu fondata nel 1912 come Richard Biffa Ltd. Copre il 95% dei codici postali del paese ed è il maggior operatore britannico nel campo della gestione dei rifiuti.

Altre Definizioni con biffa; asta; usata; operazioni; livellamento; Un asta ritta sul tetto; L asta con un gancio utile ai naviganti nelle manovre d attracco; L asta dei vecchi tram; Erba odorosa molto usata in profumeria; Una misura di peso usata in vari Paesi dell Asia orientale; Segatura pressata usata come combustibile; Limiti di operazioni; Una serie di operazioni; Servivano per eseguire operazioni complesse;