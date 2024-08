La Soluzione ♚ Agitarsi per tenersi a galla La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ANNASPARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ANNASPARE

Altre Definizioni con annaspare; agitarsi; tenersi; galla; Gesticolare vacillando; Agitarsi nel dubbio; Agitarsi strepitare fare il diavolo a; Agitarsi per commozione o rabbia; Tenersi in attività; Aiutati a tenersi in piedi; Tenersi nascosto; L imperatore figlio di Galla Placidia; È inevitabile per chi non sa stare a galla; Spesso andando a fondo viene a galla ma non è il sub;