La Soluzione ♚ L undici di Dortmund La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BORUSSIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BORUSSIA

Curiosità su L undici di dortmund: Fondato nel 1909 per iniziativa di diciannove calciatori di Dortmund, gioca in tenuta giallonera e dal 1974 disputa le partite casalinghe al Westfalenstadion (noto per ragioni di sponsorizzazione come Signal Iduna Park), lo stadio più capiente di Germania (81 365 posti a sedere) e quello che fa registrare la più alta affluenza media di pubblico. Dortmund, meglio noto come Borussia Dortmund o con la sigla BVB, è una società polisportiva tedesca di Dortmund, nota soprattutto per la sua sezione calcistica, che milita nella Bundesliga, la divisione di vertice del campionato tedesco. Il Ballspielverein Borussia 09 e. V.

Altre Definizioni con borussia; undici; dortmund; Un undici vincitore di tre scudetti; Un titolato undici inglese; Il prestigioso undici rivale del Barcellona;