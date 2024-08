La Soluzione ♚ Una famosa gassosa La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SPRITE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SPRITE

Curiosità su Una famosa gassosa: Si tratta di una gassosa proveniente dalla Germania, inizialmente chiamata Fanta Klare Zitrone (Fanta chiara al limone); in seguito, il marchio fu ridisegnato come "Sprite". La Sprite è una bevanda analcolica di genere soft drink al gusto di limone, senza caffeina, prodotta dalla The Coca-Cola Company.

