La Soluzione ♚ Una capanna costruita sull acqua La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PALAFITTA

Curiosità su Una capanna costruita sull acqua: Le palafitte sono abitazioni utilizzate soprattutto in antichità ma tuttora in uso presso alcune popolazioni africane, asiatiche e sudamericane. Queste case sono state utilizzate principalmente come protezione contro le inondazioni, ma servivano anche per tenere lontani i predatori. Storia e descrizione Le palafitte, nell'Età del Bronzo, erano comuni in Italia nella regione alpina e nella Pianura Padana.

Altre Definizioni con palafitta; capanna; costruita; acqua; Tipo di abitazione sopraelevata; Lo zio nero che ricorda una capanna; Può precedere Capanna; Capanna abissina; Nota chiesa francese costruita a partire dal 1163; Località sciistica piemontese costruita da Agnelli; Vi fu costruita la prima bomba atomica; Chimicamente privi d acqua; La vaschetta d acqua per gli uccellini in gabbia; Allungata con dell acqua;