La Soluzione ♚ Un tipo di carrello per stabilimenti La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ELEVATORE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ELEVATORE

Curiosità su Un tipo di carrello per stabilimenti: Il carrello elevatore (colloquialmente chiamato anche muletto) è un mezzo operativo dotato di ruote (o meno comunemente cingoli) e azionato da motori elettrici, diesel o gas, che viene usato per il sollevamento e la movimentazione di merci all'interno dei depositi di logistica o per il carico e scarico di merci dai mezzi di trasporto.

Altre Definizioni con elevatore; tipo; carrello; stabilimenti; Un tipo di stampa a un solo colore; Tipo di pasta ripiena; Un bel tipo di gran volume; Il carrello del magazziniere; Doppie in carrello; Sono doppie nel carrello; L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti; Stabilimenti in cui si brilla; Stabilimenti industriali;