La Soluzione ♚ Il telo colorato usato come copricostume La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PAREO

Curiosità su Il telo colorato usato come copricostume: il pareo e un tipo di copricostume simile a una gonna che serve per coprire il costume da bagno nei luoghi pubblici dove stare in costume da bagno non è consentito. Descrizione Il pareo è un rettangolo di tessuto che può fungere da gonna o da abito intero, a seconda di come lo si annoda (gli uomini lo indossano anche formando una sorta di pantaloncini corti).

