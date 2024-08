La Soluzione ♚ Sono vicini dei Bulgari La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ROMENI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ROMENI

Curiosità su Sono vicini dei bulgari: I rumeni o romeni sono un popolo dell'Europa danubiana. La maggior concentrazione di rumeni si trova in Romania e Moldavia, dove costituiscono la maggioranza della popolazione, mentre molte altre comunità sono sparse per il mondo, per un totale di circa 36 milioni di rumeni. Il rumeno (o dacorumeno) fa parte della famiglia linguistica rumena, così come l'arumeno (o macedorumeno), il meglenorumeno (o meglenitico) e l'istrorumeno.

