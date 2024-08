La Soluzione ♚ Le sfere sulle aste La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POMI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POMI

Curiosità su Le sfere sulle aste: Pomi d'ottone e manici di scopa (Bedknobs and Broomsticks) è un film del 1971 diretto da Robert Stevenson. Il film, che ha come protagonisti Angela Lansbury e David Tomlinson, fu prodotto in tecnica mista dalla Walt Disney Productions ed è basato sui romanzi The Magic Bedknob; or, How to Become a Witch in Ten Easy Lessons (1943) e Bonfires and Broomsticks (1947) della scrittrice britannica Mary Norton.

Altre Definizioni con pomi; sfere; aste; Le sfere in cima alle aste; Si utilizza per levigare; Ornamenti sferici delle ringhiere; Piccole sfere di vetro con cui giocano i bambini; Sfere gassose nello champagne; Sono sorrette da aste; Aste senza vocali;